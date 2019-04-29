شكرا لقرائتكم خبر عن السودان .. الحجز على أملاك أسرة البشير وقادة نظامه والان مع التفاصيل

أقرت السلطة القضائية في السودان، حجز عقارات مملوكة لمسؤولين سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة، أسرة الرئيس المعزول.

ونشرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الإثنين، نسخةً من خطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل (نيسان)، وينص القرار على وقف التصرف في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من1 أبريل (نيسان) الجاري، حتى إشعار آخر.

وبحسب الصحيفة السودانية، فإن من أبرز المعنيين بقرار المصادرة، قادة النظام السابق وأفراد عائلة الرئيس المعزول، علي كرتي البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير .

كما شمل القرار فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح.