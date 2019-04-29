بومبيو: الحوثيون يتلقون دعماً من إيران ويواصلون خرق إتفاق ستوكهولم

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن تصدر أسلحة متطورة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، متهماً الحوثيين بمواصلة خرق إتفاق ستوكهولم .

وأكد بومبيو في تصريحات صحفية إستمرار الدعم الإيراني للميليشيات الإنقلابية في اليمن .. مطالباً طهران بالعودة إلى دولة طبيعية .

وأضاف "نحن نأمل أن يتخذ النظام الإيراني قرارات مختلفة عن السياسات الحالية" .. مؤكداً أن بلاده ستفرض عقوبات مكلفة على الدول التي تواصل شراء النفط من إيران، وستحرص على ثبات سوق النفط بعد العقوبات على إيران .

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وتحدث بومبيو عن الأوضاع في أفغانستان، وقال "نحاول أن نحقق مصالحة بين الأطراف الأفغانية" .. مؤكداً أن بلاده ستواصل دحر داعش في أفغانستان أو جنوب آسيا وفي كل مكان .

وتطرق بومبيو إلى الأوضاع في فنزويلا .. مؤكداً أن هناك أشخاص قريبون من مادورو سيعلنون الابتعاد عنه .

وقال "القادة في محيط مادورو يتوقعون أن يرحل قريبا" .. لافتاً إلى أن دول أميركا اللاتينية ستتمتع بديمقراطيات في العشرين عاما المقبلة .

وأضاف "روسيا وإيران تدعمان نظام مادورو في فنزويلا، وعلى الرئيس الفنزويلي الرحيل" .