شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العثيمين يتسلّم أوراق اعتماد السفير المغربي ممثلاً دائماً لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:35 مساءً, 29 أبريل 2019 م المناطق - واس استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في مكتبه بمقر المنظمة في جدة اليوم ، سفير مملكة المغرب لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري ، الذي قدّم أوراق اعتماده كممثل دائم لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي .

ورحب الأمين العام بالسفير المنصوري ، مشيداً بدور المغرب كبلد عضو في المنظمة .

وتطرق الجانبان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك ، ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف ، والإسلاموفوبيا والقضايا الأخرى .

من جانبه ثمن السفير المغربي جهود منظمة التعاون الإسلامي ، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز وتمتين العلاقات مع المنظمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثيمين يتسلّم أوراق اعتماد السفير المغربي ممثلاً دائماً لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.