التحالف: الميليشيات حاولت استهداف البرلمان اليمني والجيش يتقدم في صعدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:08 مساءً, 29 أبريل 2019 م المناطق - واس أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الجيش الوطني اليمني يتقدم بشكل كبير في صعدة معقل الانقلابيين.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي له اليوم بالرياض إن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف البرلمان اليمني لكن قوات التحالف كانت لها بالمرصاد.

وأضاف المالكي أنه تم إعادة المهجرين قسرا إلى منازلهم في صعدة.

ولفت المالكي إلى أن عمليات الاستهداف التي يقوم بها التحالف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين.

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