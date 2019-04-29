موسكو: الإرهابيون ينتقلون من سوريا إلى آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا

الخليج 365/ بغدادأفادت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، بأن الإرهابيين ينتقلون من سوريا إلى آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي كوجوغيتوفيتش شويغو في كلمة تابعتها الخليج 365، إن "عناصر داعش ينتقلون الى آسيا الوسطى والى جنوب شرق آسيا بعد القضاء عليهم في سوريا".

وأشار شويغو، إلى أن "داعش يقوم حالياً بتعزيز مواقعه في أفغانستان من أجل التوسع في منطقة آسيا الوسطى".

