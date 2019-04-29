حزب الله اللبناني: تصريح وزير خارجية البحرين بحق الصدر مدان وغير أخلاقي

الخليج 365/ بغداداعتبر حزب الله اللبناني، الاثنين، تصريح وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه مدان وغير أخلاقي،

وذكر الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "طالعنا وزير خارجية نظام آل خليفة في البحرين بتصريح أساء فيه إلى رمز كبير من رموز الشعب العراقي مقتدى الصدر".

وأضاف أن "التصريح مُدان ومستنكر ومرفوض وغير أخلاقي، وهو تصريح يعبّر فقط عن الشخصية السفيهة والتافهة لهذا الوزير، الذي لجأ إلى الشتائم والكلام البذيء والتعرض الشخصي، عوض أن يستخدم مفردات السياسة والمنطق والبيان القويم كما يليق بوزير آخر في موقعه، إلا أنه آثر أن يعكس خصاله المريضة ومواصفاته السيئة التي عرفها العالم عنه".



وأشار حزب الله اللبناني، إلى أن" خالد بن أحمد آل خليفة هو الشريك في سياسة الإجرام والظلم والقهر التي ينفذها نظامه البغيض ضد شعب البحرين الشريف الأبي المتمسك بحقوقه الانسانية وكرامته الوطنية ونضاله السلمي رغم الضغوطات والمصاعب والتضحيات".

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أول أمس السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، فيما دعا إلى إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً، ورد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بصورة مسيئة على الصدر.

فيما لاق تصريح آل خليفة ردود فعل سياسية وشعبية، حيث استنكروا وادانوا كلام الوزير وطالبوه بتقديم اعتذار رسمي واستدعاء السفير البحريني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية ذلك.

