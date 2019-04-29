إسبانيا تمنع رئيس كاتالونيا المعزول من الترشح للانتخابات الأوروبية

منعت السلطات الانتخابية الإسبانية، الإثنين، رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون من الترشح للانتخابات الأوروبية التي ستُجرى في 26 مايو/أيار.



وبحسب حزب "معا من أجل كاتالونيا" الذي نقل إلى الصحافة قرار المنع، تريد السلطات الانتخابية "إسكات" بوتشيمون وانفصاليين اثنين آخرين في المنفى هما توني كومان وكلارا بونساتي.



وكان الحزب الشعبي (يمين) وحزب كويدادانوس (ليبرالي) قدّما التماساً أمام السلطات الانتخابية لمنع ترشح بوتشيمون.

وغادر بوتشيمون، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إسبانيا لتجنّب ملاحقات قانونية بعد الدعوة إلى انفصال الإقليم عن إسبانيا، ويعيش حالياً في بلجيكا.

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وأوضح بوتشيمون مؤخراً أن "الهدف هو إسماع صوت كاتالونيا التي تريد أن تكون جمهورية مستقلة في قلب الهيئة التي تمثّل المواطنين الأوروبيين".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية رسمياً إعلان برلمان كتالونيا من جانب واحد استقلال الإقليم وعزلت حكومة إسبانيا رئيس كتالونيا وحلت برلمان الإقليم.

ويعتبر إقليم كتالونيا منطقة صناعية بامتياز وتعتبر أحد أكثر الأقاليم الإسبانية ثراء، ويشتهر الإقليم بالصناعات التقليدية وصناعة الكيماويات والأغذية المصنعة والمعادن، فضلاً عن ازدهار قطاع الخدمات به، ويمتد تاريخه إلى العصور الوسطى.