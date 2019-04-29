تقرير يكشف صعود الصين.. وأزمة ديمقراطية في الغرب

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الرئيس الصيني شي جين بينج يسير على نهج كل الإمبراطوريات الطموحة، بنسجه شبكات من التبعية لبلاده حول العالم، ووضعه ببطء بذور هيمنته حتى داخل ساحات نفوذ القوى الكبرى الأخرى.

يثير الصعود المتنامي للنفوذ الصيني في مناطق مختلفة حول العالم قلق الكثيرين في الديمقراطيات الغربية، ذلك أنه يأتي في لحظة تعاني فيها هذه الأخيرة من أزمات متفاقمة داخل معاقلها الأشهر، الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث يزداد الانقسام السياسي في كلا البلدين مخلفا وراءه صعودا متزايداً للأفكار السياسية المتطرفة. يحلل تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، أبعاد التغول الصيني وما قد يعنيه من انتشار للثقافة السلطوية، والتراجع الغربي الذي قد يكون ضحيته هو الأفكار الديمقراطية الليبرالية نفسها حيث يشير إلى تراجع ثقة الناخبين، في العملية السياسية.

يقول التقرير إن الهيمنة الصينية تتجلى في مبادرة الحزام والطريق، التي توفر فرصا استثمارية في مشاريع البنية التحتية وشبكات طرق على نطاق واسع في مختلف دول العالم، وما سوف يترتب على ذلك من وعود بزيادة التبادل التجاري مع الدولة التي في طريقها إلى أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم، لذا كل هذه مغريات يعد

يقول التقرير إن الهيمنة الصينية تتجلى في مبادرة الحزام والطريق، التي توفر فرصا استثمارية في مشاريع البنية التحتية وشبكات طرق على نطاق واسع في مختلف دول العالم، وما سوف يترتب على ذلك من وعود بزيادة التبادل التجاري مع الدولة التي في طريقها إلى أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم، لذا كل هذه مغريات يعد تجاهلها أمرا بالغ الصعوبة. ويواصل التقرير أن الرئيس الصيني شي جين بينج يسير على نهج كل الإمبراطوريات الطموحة، حيث إنه ينسج شبكات من التبعية لبلاده حول العالم، فضلا عن كونه يضع ببطء بذور هيمنته حتى داخل ساحات نفوذ القوى الكبرى الأخرى، التي يبدو أن طموح بكين يأتي في وقت مناسب تماماً لاستغلال أزماتها السياسية المتلاحقة. Advertisements ففي الولايات المتحدة، سوف تزداد حدة الصراع، بعدما أعلن سياسي من الوزن الثقيل هو جو بايدن عزمه الترشح على مقعد الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة، منضما إلى حشد من المرشحين الآخرين، في إطار سعي الحزب لاستعادة البيت الأبيض من الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي وضعته نتائج تقرير مولر في مرمى اتهامات عديدة حول ادعاءات التدخل الروسي في الانتخابات التي جاءت به إلى السلطة، إلى جانب تهديدات من الكونجرس بالشروع في إجراءات محاكمته وعزله، جراء عرقلته سير التحقيقات. أما في بريطانيا فإن جرح البريكست ما زال يدمي، حيث تواصل البلاد طريقها إلى استئصال علني لتراث قرون من العملية الديمقراطية، عبر المضي في تنفيذ خروج مؤلم للغاية من الاتحاد الأوروبي حسب تعبير التقرير، وقد تأجل الخروج إلى 31 أكتوبر المقبل. يردف التقرير بأن المصاعب التي تواجهها كلا البلدين، إلى جانب صعود الصين كقوة عظمى عالمية، يزيد من المخاطر التي تهدد القيم الديمقراطية، الدرس المستفاد هنا هو أن هؤلاء القادة الجدد للعالم لن يعبأوا بالقيم الديمقراطية، أو بحقوق ورغبات الأجيال القادمة، ذلك أن الصين تنشئ مجتمعا محروما من النقاش العام، حيث يتحكم مسئولون غير منتخبين، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، في كل شيء، من الترقي الوظيفي للمواطنين، مرورا بحقهم في السفر، ووصولا إلى خدمات الإسكان والرفاهية الاجتماعية. ويضيف التقرير كذلك، إنه في المقابل يبدو أن أغلى ما تمتلكه الديمقراطية، وهو الثقة، يُضرب به عرض الحائط، حيث يواصل ترامب في إطار استراتيجيته بضرب المنافسين قبل أن يكونوا مستعدين للقتال، فمثلما وصف هيلاري كلينتون بهيلاري "الفاسدة" إبان حملته الانتخابية في 2016، هذه المرة يبدو أن ترامب سوف يستهدف الديمقراطيين من خلال نعتهم بالـ"اشتراكيين". ويردف التقرير بأن أزمة البريكست المستمرة في بريطانيا تزيد من حدة الاستقطاب السياسي، حيث يتحول حزب المحافظين تدريجيا إلى اليمين، بفعل سيطرة صقور البريكست على النقاش داخل أروقة الحزب، بينما في المقابل ينحرف العمال إلى اتجاه يساري أكثر جذرية، من تأييد الخروج الناعم، إلى ربما تأييد خيار استفتاء ثانٍ. والنتيجة بحسب التقرير هي جر سياسات بريطانيا نحو استقطاب حاد بين طرفي نقيض، بدل الوقوف على أرضية سياسية وسطية مثل تلك التي كان يتبناها سابقا رئيسي الوزراء السابقيْن توني بلير من العمال، وجون ميجور من المحافظين.

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