اسبانيا تمنع رئيس كاتالونيا السابق من الترشح للانتخابات الأوروبية

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رئيس اقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون

منعت السلطات الانتخابية الإسبانية رئيس اقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون من الترشح للانتخابات الأوروبية التي ستُجرى في 26 أيار/مايو، حسبما أعلن حزبه الاستقلالي الاثنين.

وبحسب حزب "معا من أجل كاتالونيا" الذي نقل إلى الصحافة قرار المنع، تريد السلطات الانتخابية "إسكات" بوتشيمون وانفصاليين اثنين آخرين في المنفى هم توني كومان وكلارا بونساتي.

ورفضت الهيئة الانتخابية التعليق على الأمر عندما تواصلت معها وكالة فرانس برس.

وكان الحزب الشعبي (يمين) وحزب كويدادانوس (ليبرالي) قدّما التماساً أمام السلطات الانتخابية لمنع ترشح بوتشيمون.

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وغادر بوتشيمون، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، اسبانيا لتجنّب ملاحقات قانونية ويعيش حالياً في بلجيكا.

وقد عيّنه حزبه على رأس اللائحة في الانتخابات الأوروبية.

وأوضح بوتشيمون مؤخراً أن "الهدف هو اسماع صوت كاتالونيا التي تريد أن تكون جمهورية مستقلة في قلب الهيئة التي تمثّل المواطنين الأوروبيين".