أنقرة تستضيف غدا مشاورات سياسية بين تركيا وإيران

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صورة أرشيفية تحتضن العاصمة التركية أنقرة غدا الثلاثاء مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية تركيا وإيران. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن الخارجية التركية القول إن الوفدين التركي والإيراني سيجتمعان برئاسة مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الإيراني عباس عراقجي. Advertisements ومن المنتظر أن يناقش الوفدان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قام بزيارة رسمية إلى أنقرة يوم 17 نيسان/أبريل الجاري. والتقى خلالها نظيره مولود تشاووش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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