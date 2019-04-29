بومبيو "واثق" أن محادثات التجارة مع الصين لن تتأثر بإنهاء إعفاءات نفط إيران

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين عن ثقته بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لن تتأثر بإنهاء إعفاءات نفط إيران. وقال بومبيو في واشنطن "أجرينا الكثير من المحادثات مع الصين في هذا الصدد. أثق بأن محادثات التجارة ستتواصل وتمضي في مسارها الطبيعي" مضيفا أن الولايات المتحدة ستضمن تلقي سوق النفط العالمية إمدادات كافية حين تُلغى الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني في مايو أيار.

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