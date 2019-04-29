الان تتابع 9 قتلى و15 جريحا في قصف روسي على ريف حماة الغربي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قيام طائرات حربية روسية بقصف ريف حماة الغربي.
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن طائرات حربية روسية شنت أكثر من 11 غارة على مدينة قلعة المضيق وقرية الحواش في ريف حماة الغربي، مشيرًا إلى أن الطيران الروسي استهدف عددًا من المدن والبلدات في ريف حماة، اليوم، إضافة إلى سقوط عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية من مدفعية القوات الحكومية.
وأكد المصدر، أن عملية نزوح كبيرة تشهدها المدينة وريفها القريب منذ فجر الأحد بعد تعرضها لغارات متتالية.
من جانب أخر ، أعلن فصيل سوري معارض رفضه تسيير دوريات تابعة للجيش الروسي في منطقة خفض التصعيد في ريف حماة وإدلب.
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