الان تتابع السفارة السعودية في سريلانكا تنبه المواطنين إلى قوانين منع تغطية الوجه وفرض الهوية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، اليوم الإثنين، المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداء من اليوم 29 أبريل 2019، التزاما بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.
وقالت السفارة في بيان لها، إن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا، داعية إلى التواصل معها على هاتفها (0094112682087)، (0094112682089) وهاتف شؤون السعوديين (0094722229966).
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