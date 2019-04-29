الان تتابع التحالف العربي يسقط طائرات حوثية بلا طيار استهدفت مجلس النواب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:
أعلن العقيد الركن طيار تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن التحالف أسقط طائرات بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت أن تستهدف مجلس النواب.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن التحالف استهدف مواقع لصناعة الطائرات من دون طيار لميليشيات الحوثي في صنعاء، وكذلك كهفا لتخزينها في العاصمة.
كما استهدف التحالف منصات إطلاق صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي في محافظة حجة.
وكشف المالكي أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاك القانون الدولي والإنساني، باستهداف المدنيين وتفجير منازلهم، فضلا عن تعطيل الواردات التجارية بميناء الصليف.
وحذر المتحدث باسم التحالف من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات.
وشدد المالكي على استمرار استهداف التحالف للقدرات النوعية للمليشيا الإرهابية، باستخدام الذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الوطني اليمني يتقدم في محافظة صعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يسقط طائرات حوثية بلا طيار استهدفت مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.