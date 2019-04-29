التحالف العربي يسقط طائرات حوثية بلا طيار استهدفت مجلس النواب

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

أعلن العقيد الركن طيار تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن التحالف أسقط طائرات بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت أن تستهدف مجلس النواب.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن التحالف استهدف مواقع لصناعة الطائرات من دون طيار لميليشيات الحوثي في صنعاء، وكذلك كهفا لتخزينها في العاصمة.

كما استهدف التحالف منصات إطلاق صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي في محافظة حجة.

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وكشف المالكي أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاك القانون الدولي والإنساني، باستهداف المدنيين وتفجير منازلهم، فضلا عن تعطيل الواردات التجارية بميناء الصليف.

وحذر المتحدث باسم التحالف من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات.

وشدد المالكي على استمرار استهداف التحالف للقدرات النوعية للمليشيا الإرهابية، باستخدام الذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الوطني اليمني يتقدم في محافظة صعدة.