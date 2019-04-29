أنباء عن اتفاق وشيك بين “الانتقالي السوداني” وقوى الحرية على المجلس السيادي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت مصادر سودانية، اليوم الإثنين، إن هناك أنباء عن اتفاق وشيك بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، سيعلن عنه في وقت لاحق.

وحسب ما أعلنته “العربية”، أكدت المصادر أنه من المتوقع أن يتألف المجلس السيادي مناصفةً بين الطرفين (5+5)، مشيرة إلى أن تقريب وجهات النظر بين الطرفين تم بعد وساطة من قبل شخصيات سياسية توسطت بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي.