ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كينيث في موزمبيق إلى 38 قتيلا

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال معهد إدارة الكوارث في موزامبيق، اليوم الإثنين، إن عدد قتلى الإعصار كينيث الذي اجتاح البلاد قفز من 5 إلى 38.

وضرب الإعصار كينيث، الساحل الشمالي لموزمبيق، يوم الخميس، مصحوبًا برياح قوية وصلت سرعتها إلى 280 كيلومترًا في الساعة.

ومنذ ذلك الحين تسقط أمطار غزيرة على المنطقة.