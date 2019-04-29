الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كينيث في موزمبيق إلى 38 قتيلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال معهد إدارة الكوارث في موزامبيق، اليوم الإثنين، إن عدد قتلى الإعصار كينيث الذي اجتاح البلاد قفز من 5 إلى 38.
وضرب الإعصار كينيث، الساحل الشمالي لموزمبيق، يوم الخميس، مصحوبًا برياح قوية وصلت سرعتها إلى 280 كيلومترًا في الساعة.
ومنذ ذلك الحين تسقط أمطار غزيرة على المنطقة.
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