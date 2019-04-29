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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كينيث في موزمبيق إلى 38 قتيلا

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كينيث في موزمبيق إلى 38 قتيلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال معهد إدارة الكوارث في موزامبيق، اليوم الإثنين، إن عدد قتلى الإعصار كينيث الذي اجتاح البلاد قفز من 5 إلى 38.

وضرب الإعصار كينيث، الساحل الشمالي لموزمبيق، يوم الخميس، مصحوبًا برياح قوية وصلت سرعتها إلى 280 كيلومترًا في الساعة.

ومنذ ذلك الحين تسقط أمطار غزيرة على المنطقة.

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