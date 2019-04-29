زوجة المعتقل الفلسطيني في تركيا تشعر بالقلق على زوجها بعد اعلان مقتل صديقه

قالت زوجة سامر شعبان المعتقل الفلسطيني في تركيا إنها تشعر بالقلق من مصير زوجها بعد اعلان مقتل صديقه.

وقالت زوجة سامر (40 عاما)، وفقا لموقعش "العين الإخبارية"، إنها تشعر بالقلق على زوجها، وأنه منذ الإعلان عن مقتل صديقه زكي تسعى لزيارة زوجها أو تأمين اتصال به.

وقتل المحتجز الفلسطيني زكي مبارك حسن (55 عاما) أمس الأحد، في سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات السلطات بانتحاره، بينما اتهمت أسرته نظام أردوغان بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها.

أوضحت أنها وزوجها وأطفالهما الأربعة يقيمون منذ 8 أشهر في تركيا، ثم تعرض زوجها للاختفاء القسري مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، هو وصديقه زكي، حيث تقدمت ببلاغ للشرطة، التي قدمت للبيت لبحث الشكوى، وبعد أسبوعين تبين أنهما معتقلان لدى المخابرات التركية.

وأضافت: اعتقل زوجي في 5 أبريل/نيسان، وعلمنا رسميا باعتقاله في 22 الشهر، ونحن في قلق كبير عليه.

وأشارت إلى أنها لا تزال في حالة صدمة مما حدث لزميله (زكي مبارك) فهو صديق للعائلة وتعرض مع زوجها للاعتقال وتلفيق تهم لا يوجد أي دليل عليها.

ولفتت إلى أنه منذ اعتقال زوجها تمكنت من زيارته مرة واحدة في المحكمة العدلية بإسطنبول، ولكن مخاوفها زادت بعد قتل زميله.

وأوضحت أنها تواصلت مع محامي زوجها وصديقه، وهو الآن مشغول بمتابعة تشريح الجثة واستلامها، ووعدها بتأمين اتصال مع زوجها، متمنية أن يكون بخير وأن يجري الإفراج الفوري عنه.

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وأكدت أن زوجها بريء من كل التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أنها وزوجها اضطرا بعد الاقتتال في غزة عام 2007 للخروج، وأقاما في عدة دول عربية قبل أن ينتقلا قبل أشهر للإقامة في إسطنبول.

وذكرت أن زوجها ضابط متقاعد في الأمن الوقائي، ويعتمد في حياته على راتبه التقاعدي.

وناشدت السلطة الفلسطينية والجهات المختلفة التدخل السريع لتأمين إطلاق سراح زوجها خاصة أنه بريء.

وطالبت عائلة المعتقل الفلسطيني المقتول اليوم الإثنين بفتح تحقيق دولي في الجريمة، رافضة المزاعم التركية بانتحاره.

وقال زكريا مبارك حسن شقيق الفلسطيني القتيل (زكي) لـ"العين الإخبارية": "ما حدث جريمة مكتملة الأركان، أخي تعرض للتصفية والقتل، لأن السلطات التركية فشلت في إثبات اتهاماتها الملفقة ضده".

وكشف زكريا الذي كان مقيما مع شقيقه في بلغاريا، أن المحامي زار شقيقه يوم الجمعة الماضية في سجنه بتركيا، وكان التقييم القانوني أنه سيجري الإفراج عنه يوم الثلاثاء المقبل، بعدما ثبت بطلان التهم التي لفقت إليه.

وجاءت جريمة مقتل الفلسطيني زكي مبارك داخل السجون التركية لتزيل جزءًا من حالة التعتيم التي تفرضها حكومة رجب طيب أردوغان حول تنامي ظاهرة التعذيب والقتل المشبوه الذي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة.