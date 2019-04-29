مقتل عنصرين بجماعة المجاهدين المسلحة في مداهمة أمنية ببنجلاديش

وقال المسئول بكتيبة التدخل السريع مفتي محمد خان إن ساكني المنزل بادروا بإطلاق النار على قوات الاقتحام ما دعاها للرد عليهم، مضيفًا أن المنزل حوى كميات كبيرة من المتفجرات مازال الخبراء يعملون على إزالتها. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص بينهم مالك المنزل لاستجوابهم.
وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية أن الشرطة حاصرت المخبأ بعدما تلقت معلومات حول وجود عناصر تابعين لجماعة المجاهدين التي نفذت التفجير في يونيو 2016 داخل المنزل.
وأطلقت بنجلاديش حملة مشددة ضد المسلحين بعد الهجوم الذي شهد قتل 22 رهينة معظمهم من الأجانب بعد احتجازهم لما يزيد عن 12 ساعة داخل مقهى بالعاصمة.
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