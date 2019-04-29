صحيفتان تسلطان الضوء على جهود الإمارات وتجربتها الحضارية

ذكرت صحيفة إماراتية، تحت عنوان "تجارة العالم في دبي" أن دولة الإمارات تحظى بثقة عالية من كبرى شركات الاستثمار العالمية.

وقالت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "كما تحظى بموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية عالية الكفاءة التي تملكها وتاريخها الطويل كمحطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.

واشارت الى تاكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بهذا الشان بمناسبة حضور سموه منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة الصينية بكين، حيث أطلق سموه في المنتدى مشروع مجمع «سوق التجّار» العملاق، الذي سيتم إنشاؤه في دبي على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل منطقة «إكسبو» على مساحة 20 مليون قدم مربع، والذي من المقرر أن تصل مساحته الإجمالية الصافية إلى 60 مليون قدم مربع .. المشروع الكبير الذي يؤكد دور ومكانة دولة الإمارات كشريك استراتيجي رئيس في المشروع الصيني العالمي العملاق «الحزام والطريق»، ومحطة عالمية محورية لطريق الحرير في دبي.

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وخلصت الى ان المشروع سيدعم مكانة دبي كمركز عالمي ورئيسي لالتقاء حركة التجارة العالمية، وقد قامت شركات عالمية بحجز أماكنها في المشروع باستثمارات بمليارات الدولارات، وسيضم «سوق التجار» مستودعات لوجستية ضخمة، ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، ترسيخاً لإسهام المنطقة الحرة في جبل علي بدعم حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتحت عنوان " الإمارات تدعم التوجهات الدولية الهادفة" قالت صحيفة الوطن ان مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" في العاصمة الصينية بكين كانت تأكيداً لجهود الدولة، وهي اتجاه ثابت وراسخ في سياستها القائمة على الانفتاح والتعاون المشترك في كل جهد تنعكس منافعه على الجميع.

وخلصت الى ان جهود الإمارات وتجربتها الحضارية لم تكن يوماً إلا نتاج إيمان قوي بالقدرة على الإنجاز، وفي وطن قام على القيم والانفتاح والشفافية، ودائماً تضع الإمارات تجربتها لتكون مورداً ينهل منه الأشقاء والأصدقاء سبل التقدم والنجاح، لأنها وطن يريد الخير لجميع شعوب ودول العالم، ومن هنا فهي تتقدم كل مسعى عالمي يمكن أن تكون فائدته تعم جميع الأمم