مقتل مدني وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بنينوى شمالي العراق

وقال طوبيا - وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "فلاحا لقي مصرعه، وأصيب 3 من الموظفين العاملين في شعبة زراعة (تلعفر)؛ نتيجة لانفجار عبوة ناسفة من مخلفات (داعش) الإرهابي"، مشيرا إلى أن "الموظفين كانوا مكلفين بإجراء أبحاث على محاصيل زراعية هناك".
وفي سياق متصل، أكد مسؤول شعبة زراعة (تلعفر) سالم محمد حسن أن "الجريحين أحدهما حالته مستقرة وموجود داخل المستشفى، والآخر تمت إحالته إلى إحدى مستشفيات مدينة الموصل؛ نظرا لحالته الحرجة".
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