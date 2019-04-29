صحيفة: الإمارات والسعودية بادرتا إلى تقديم ثلاثة مليارات دولار تعين الشعب السوداني

قالت صحيفة خليجية، إن التطورات على الساحة السودانية تبشر بالخير، والعلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي تتجه نحو الاتفاق على المرحلة الانتقالية بالوسائل الديمقراطية المؤدية إلى تولي سلطة مدنية مقاليد الحكم بالتعاون مع المجلس.

وأضافت صحيفة "الخليج"، الصادرة اليوم الاثنين - تابعها" الخليج 365"- ان هذا الإنجاز الذي أعلن عنه أمس بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادة مشترك يعد خطوة مهمة على طريق انتقال السودان إلى مرحلة التغيير المنشودة، ما يبعد مخاطر عودة فلول النظام السابق أو أية محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال اللعب على أية خلافات أو تباين في وجهات النظر بين الجماهير السودانية والمجلس العسكري الذي أطاح نظام البشير وخلّص السودان من «جماعة الإخوان» التي ابتلي بها السودان على مدى ثلاثين عاماً، كانت الأسوأ والأشد قتامة.

وخصلت الى انه من البديهي ان يحظى تكامل الإرادة الشعبية مع إرادة القوات المسلحة بالتقدير والدعم من الدول العربية الشقيقة، خصوصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث بادرتا إلى تقديم ثلاثة مليارات دولار تعين الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الدقيقة التي يعيشها، وهو واجب وطني وقومي، وهو تقدير للدور الذي يلعبه الشعب السوداني تجاه قضايا أمته.