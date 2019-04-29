الدفاع الجزائرية: تدمير حزام ناسف في محافظة باتنة

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني كشفت في إطار مكافحة الإرهاب أمس الأحد حقيبة ظهر تحوي حزاما ناسفا جاهزا للاستعمال.
وأشارت إلى أن ذلك جاء إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية واد الشعبة جنوب شرق باتنة، لافتة إلى تدمير الحزام بعين المكان.
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