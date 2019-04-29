أمير الكويت يتسلم شهادة تقدير البنك الدولي كرائد للعمل التنموي

وقال أمير الكويت - في كلمته خلال اللقاء، بحضور وزير المالية الكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح - "إننا في الكويت شعبا وحكومة، ومنذ انضمامنا إلى عضوية البنك الدولي عام 1962، وانطلاقا من إيماننا العميق، بأن أحد أهم متطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي بلد مجاور أو غير مجاور، هو المشاركة مع الدول المحتاجة في تقديم العون والمساعدة والتمويل لبرامجها التنموية، للقضاء على الفقر، وإنعاش الفعاليات الاقتصادية، حسب إمكانياتنا المتاحة".
وأضاف أمير الكويت "ولذلك قامت دولة الكويت ومنذ عام 1961، بتأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والذي ساهم ومنذ ذلك الوقت، في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لأكثر من 120 دولة في العالم..كما ساهمت دولة الكويت وبكل فاعلية واستمرار في جميع المؤسسات التنموية الدولية، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي، والذي تفتخر الكويت بأنها من أكثر الدول تعاونا معها في الخطط التنموية للدول النامية والأقل نموا".
وأكد استمرار الكويت في هذا النهج، الذي يؤمن به الشعب الكويتي واعتاد عليه، انطلاقا من الإرث التاريخي للدولة في مجالات المساعدات الإنسانية، والمساهمة في مساعدة الدول التي تجتاحها الكوارث الطبيعية والمآسي الإنسانية.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن تكريم أمير الكويت، يأتي تقديرا لدوره الريادي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، من خلال المساعدات والمساندات التي تقدمها الكويت، والتي تستفيد منها أكثر من 100 دولة حول العالم.
وأكد أن الكويت تلعب دورا مهما في دعم الاستقرار في منقطة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، من خلال تمويلاتها الإنمائية المباشرة لدول المنطقة، مشيرا إلى مساهماتها في العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنها مؤسسة التنمية الدولية، التي تعتبر إحدى المؤسسات المهمة في مجموعة البنك الدولي، والمعنية بتقديم المساعدات لدعم التنمية في الدول الأكثر فقرا في العالم.
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