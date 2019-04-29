مقتل 5 جنود وفقد 30 آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا

أفادت مصادر عسكرية في نيجيريا- لم تفصح عن هويتها- بأن 5 جنود قتلوا، واعتبار 30 آخرين في عداد المفقودين، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على هجوم نفذه متطرفون من جماعة "بوكو حرام"، استهدف قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

وذكر راديو "إفريقيا 1"، اليوم الاثنين، نقلا عن المصادر العسكرية، أن عناصر من الفصيل سيطروا على قاعدة "مرارابار كيمبا" شرق ولاية "بورنو"، على بعد 135 كيلومترا من "مايدوجوري"، حيث استولى المتمردون على أسلحة قبل أن ينسحبوا.

من جانبه، صرح ضابط- لم يفصح عن هويته- بأنه تم العثور على جثث خمسة جنود، وأن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن ثلاثين جنديا مفقودين منذ الهجوم.

وأكد ضابط ثان أن الجيش النيجيري لا يزال يأمل في العثور على العسكريين المفقودين، مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة في العثور على الجنود المفقودين أو أن يعودوا إلى القاعدة.

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ولم يعلق الجيش النيجيري رسميا على الحادث.

ووفقا للمعلومات التي جمعتها مصادر عسكرية، يوم السبت الماضي، وصل المهاجمون على متن نحو 12 شاحنة "بيك-آب" مجهزة برشاشات ثقيلة، وأنه كانت بحوزتهم أيضا ثلاث ناقلات جنود مدرعة مسروقة من قوات الأمن، ورفقتهم مجموعة من المقاتلين على الدراجات النارية.

وأضافت أنه بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، لم يتمكن الجنود من صد هذا الهجوم، وتفرق بعضهم للإفلات من المسلحين.

