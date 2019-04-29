ليبيا .. مصدر عسكري يتحدث عن تطور طرأ في عمليات الجيش نحو طرابلس

أكدت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خلفية حفتر، يتقدم في كافة جبهات القتال نحو العاصمة طرابلس، في إطار عملية لتحريرها وتطهيرها من العناصر الإرهابية .

ونقلت قناة ليبيا الحدث، عن مصدر عسكري في غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية، الإثنين، عن أن تطورًا طرأ في عمليات الجيش بكافة المواقع المحيطة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر أن كافة قوات الجيش الليبي تتقدم حاليًا في جميع محاور القتال صوب الهدف المحدد ، الذي لم يحدد وجهته.

وبحسب مراقبين للشأن الليبي، يبدو أن هذا التقدم يمثل التحرك الكبير نحو وسط العاصمة، كما أن هذا التقدم جاء بعد تمهيد مكثف بقصف جوي استمر لثلاث ليال متوالية، كان أشدها ليلة البارحة، حيث استهدفت مقاتلات سلاح الجو، عدة مواقع للميليشيات وغرف عمليات لها في كافة المحاور.