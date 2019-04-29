شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات أمنية جديدة في سريلانكا بعد اعتداءات الفصح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كولومبو)

عين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم (الإثنين)، مسؤولاً جديداً للدفاع وعلّق مهام المفتش العام للشرطة، بعد اعتداءات عيد الفصح.

وعيّن الجنرال شانثا كوتيغا القائد السابق للجيش كأعلى مسؤول في وزارة الدفاع، بعد استقالة خلفه هيماسيري فرناندو الأسبوع الماضي.

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وفي الوقت نفسه، عيّن الرئيس نائب قائد الشرطة شاندانا ويكراماراتني مفتشاً عاماً للشرطة، بعدما علّق مهام المفتش العام السابق بوتيج جاياسوندارا. ورفض الأخير الاستقالة ومن المقرر أن تجري إقالته عبر البرلمان نظراً لعدم تمتع الرئاسة بهذه الصلاحية.

ويتولى الرئيس في سريلانكا مهام وزارتي الداخلية والدفاع.

وتعهدت كولومبو اجراء تغييرات في إدارة قوات الأمن بعد الإخفاق في منع الهجمات الانتحارية التي أدت الى مقتل 253 شخصاً في 21 أبريل، علماً أنه كان بحوزة السلطات معلومات مسبقة محددة حول اعتداءات محتملة وشيكة.