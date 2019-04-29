شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: قوات حفتر تستعيد معسكر اليرموك وتزحف نحو العاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس)

كثفت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر غاراتها على العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين، وتقدمت باتجاه منطقة صلاح الدين، وتمكنت من السيطرة على معسكر اليرموك بطريق قصر بن غشير، وأجبرت كتائب الوفاق الليبية على الانسحاب إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين.

وقال مسؤولون ليبيون اليوم (الإثنين)، إن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي في منطقة أبو سليم، على بعد نحو 7 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، وأن الغارات الجوية والقصف استهدفا بلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوب العاصمة.