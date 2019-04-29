شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: إحباط هجوم إرهابي.. واعتقال 4 متورطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس، ستراسبورغ) أحبطت السلطات الفرنسية هجوماً إرهابياً كبيراً اليوم (الإثنين)، وأعلنت النيابة العامة في باريس توقيف 4 أشخاص بشبهة التورط في خطة للهجوم على قوات الأمن الفرنسية. أحبطت السلطات الفرنسية هجوماً إرهابياً كبيراً اليوم (الإثنين)، وأعلنت النيابة العامة في باريس توقيف 4 أشخاص بشبهة التورط في خطة للهجوم على قوات الأمن الفرنسية. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن الموقوفين الأربعة كانوا ينوون القيام «بهجوم إرهابي كبير».



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