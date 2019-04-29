شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعذب الموقوف «زكي يوسف» حتى الموت.. «والحقوق العربية» تطالب بتشريح محايد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا تعذيب الأمن التركي الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت، في السجون التركية.

وكان المعتقل قد اتهم بالتجسس لصالح الإمارات دون أي أدلة قدمتها السلطات التركية التي حاولت تغطية جريمتها بزعمها أنها وجدت الموقوف منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية!

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة دون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة.

وتكررت حالات التعذيب حتى الموت في السجون التركية، وسجلت عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية حالات التعذيب بسجون المخابرات في تركيا.