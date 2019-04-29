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المدعي العام الإسرائيلي يمهل نتنياهو أسبوعاً للدفاع عن نفسه

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القدس المحتلة)

أمهل المدعي العام الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى نهاية الأسبوع القادم لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده.

وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، محامي نتنياهو في رسالة نشرت أمس (الأحد)، أنه إذا أراد رئيس الوزراء ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة ضده، فعليه إبلاغ السلطات قبل العاشر من مايو، حيث من المتوقع عقد جلسة الاستماع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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