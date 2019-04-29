شكرا لقرائتكم فرنسا تنجو من "هجوم إرهابي كبير".. واعتقال 4 دواعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت النيابة العامة في باريس الاثنين توقيف 4 أشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم ضدّ قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير"، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".

وأفاد مراسل "العربية" في باريس أن وزير الداخلية الفرنسي أعلن أن عدد الموقوفين أربعة، كانوا ينوون القيام "بهجوم إرهابي كبير". كما نقل عن مصدر قريب من التحقيق قوله إن الموقوفين الأربعة اعترفوا بتبنيهم فكر #داعش .

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ومن بين المعتقلين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا.

وكان هذا القاصر وضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة وفق النيابة العامة التي أكدت معلومات عدّة وسائل إعلامية.

يذكر أن هجمات سريلانكا الدامية التي خلفت أكثر من 250 قتيلاً الأسبوع الماضي، أعادت توجيه الأنظار مجدداً إلى احتمال تنفيذ داعش وغيره من المنظمات الإرهابية، هجمات في عدة بلدان أوروبية أو آسيوية، على غرار ما حصل سابقاً في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.