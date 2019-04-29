بومباي تنتخب في المرحلة الرابعة من الانتخابات التشريعية في الهند

اسماء السيد - بومباي: يدلي سكان الأحياء الفقيرة وكذلك نجوم بوليوود بأصواتهم الاثنين في بومباي، العاصمة الاقتصادية للهند، خلال المرحلة الرابعة من أصل سبعة في انتخابات تشريعية في الهند هي الأكبر في التاريخ.

ويحق لحوالى 120 مليون من ناخبي عملاق جنوب آسيا البالغ عددهم 900 مليون، اختيار نوابهم في 72 دائرة تقع بشكل أساسي في الغرب والشمال. وتشكل بومباي محور الاهتمام الرئيسي في هذا اليوم من الانتخابات، إذ إنها تتمثل في ستة مقاعد في مجلس النواب.

وبلغت نسبة المشاركة في المراحل الثلاثة الأولى من هذه الانتخابات 68%.

من سهل الغانج حتى الجزر الاستوائية في خليج البنغال مروراً بالمدن المترامية الأطراف والملوثة، يدلي الهنود بأصواتهم في عملية اقتراع تستمرّ حتى 19 أيار/مايو لاختيار الإدارة المقبلة في هذا البلد الذي يعدّ 1,3 مليار نسمة.

في بومباي، انتشر حوالى أربعين ألف شرطي وعنصر من قوات الأمن في المدينة التي تسكنها نحو عشرين مليون نسمة. وحصل الموظفون على يوم عطلة رسمية ليتمكنوا من المشاركة في الاقتراع.

وقال جيغنيش شاه وهو تاجر كان يقف في طابور أمام مركز اقتراع في إحدى الضواحي شيمبور، "المشكلة الأهم بالنسبة إلى سكان بومباي هي البطالة وارتفاع أكلاف المعيشة".

وأضاف الناخب البالغ 56 عاماً "بالنسبة إلينا كعائلة من الطبقة الوسطى، يصبح الأمر أصعب عندما تكون أسعار العقارات مرتفعة إلى هذا الحدّ وتكون وسائل النقل فوضوية".

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وكان بعض نجوم بوليوود بين ملايين الأشخاص الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع.

ويسعى رئيس الوزراء المنتهية ولايته ناريندرا مودي وهو قومي هندوسي، للفوز بولاية ثانية لكنه يواجه عدداً كبيراً من الأحزاب الإقليمية المصممة على إسقاطه وكذلك حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي.

ويتمتع مودي،من مواليد ولاية غوجارات (غرب) وكان بائع شاي في طفولته، بشعبية كبيرة بسبب أصوله الشعبية وصورة الرجل القوي التي يعمل على تطويرها، خصوصاً من خلال موقفه في مواجهة باكستان.

وقال الناخب بانكاج ماندال بعد الإدلاء بصوته في جنوب بومباي إن "مودي سيفوز من جديد وسيجعل الهند في المركز الأول عالمياً في قطاعات مثل الاقتصاد والدفاع".

وبسبب مساحة الهند الشاسعة، تنتخب المناطق واحدة تلو الأخرى في عملية الاقتراع هذه التي سيُنتخب خلالها 543 نائباً في مجلس النواب الهندي "لوك سبها".

وستُعلن النتائج في 23 أيار/مايو بعد اكتمال عملية فرز الأصوات.

