وذكر البيان المقتضب أن الأميرال جون رينغ عزل من منصبه، السبت، دون تقديم تفاصيل أخرى عن السبب.
وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأميركية التي تشرف على غوانتانامو لـ"رويترز"، إن القرار "جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل"، لكنه رفض تقديم تفاصيل إضافية.
وكان رينغ يقود السجن سيئ السمعة، منذ أبريل 2018، وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز سيكون قائما بأعمال القائد.
وذكر بيان القيادة الجنوبية: "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المعتقلين في غوانتانامو".
كانت هذه تفاصيل خبر بقرار غامض.. إقالة المسؤول الأول عن سجن غوانتانامو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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