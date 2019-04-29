الشرطة البريطانية تعرض الصور الأولى لـ"الذئب البشري"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لفردين من الشرطة البريطانية

وبحسب الصور التي كشفت عنها الشرطة على موقع "تويتر"، ظهر الرجل وهو يرتدي قميصا أبيض ويعتمر قبعة، وأوضحت أن لديه وشما في منطقة البطن. © متوفر بواسطة Sky News Arabia

واختطف الرجل السيدتين، وهما في العشرينيات من عمريهما، بشكل منفصل، الخميس، حيث خطف الأولى بعد منتصف الليل بقليل من شارع في تشينغفورد، بينما اختطف الثانية بعد 12 ساعة من شارع في إدغوير، في لندن.

وأخذ المختطف السيدتين إلى فندق، حيث حاول حجز غرفة في الساعة الواحدة بعد الظهر، لكنه غادر لعدم توفر أي غرف شاغرة.

ونجحت السيدتان في الفرار بعد عراك على طريق أوزبورن حوالي الثانية والنصف بعد الظهر، حسبما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن مصدر في الشرطة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن كاثرين غوودوين، التي تقود التحقيقات في القضية، إن السيدتين تركتا في حالة صدمة عقب عملية الاختطاف، وطلبت من الجمهور الإدلاء بأي معلومات حول الشخص الظاهر في الفيديو.