دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فرنسا تقول إنها أحبطت عملا إرهابيا وتحتجز أربعة أشخاص باريس (رويترز) - قال وزير الداخلية الفرنسي ومصدر أمني يوم الاثنين إن الشرطة أحبطت عملا إرهابيا وتحتجز أربعة مشتبه بهم. وذكر المصدر الأمني أن المحتجزين الأربعة اعتقلوا للاشتباه في حيازتهم أسلحة "بغرض ارتكاب عمل إرهابي". وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحفيين أيضا "لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للاعتقاد بأنه كان يجري التخطيط لهجوم كبير". (إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تقول إنها أحبطت عملا إرهابيا وتحتجز أربعة أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.