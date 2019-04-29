الارشيف / اخبار العالم

إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن غوانتانامو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان يوم الأحد إن الأميرال الأمريكي المسؤول عن سجن خليج غوانتانامو في كوبا قد أُقيل "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة".

وذكر البيان المقتضب أن الأميرال جون رينغ أُقيل من منصبه يوم السبت دون تقديم تفاصيل عن السبب.

وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على غوانتانامو لرويترز إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل نيسان لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وكان رينغ يقود غوانتانامو منذ أبريل نيسان 2018. وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائما بأعمال القائد.

Advertisements

وذكر بيان القيادة الجنوبية "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في غوانتانامو".

للمزيد على يورونيوز:

إدارة ترامب تخطط لنقل بعض من معتقلي داعش إلى سجون العراق ومعتقل غوانتانامو

مكافأة معتقلي غوانتنامو بمشاهدة مباراة افتتاح المونديال بين وروسيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن غوانتانامو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا