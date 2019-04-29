إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن غوانتانامو

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان يوم الأحد إن الأميرال الأمريكي المسؤول عن سجن خليج غوانتانامو في كوبا قد أُقيل "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة".

وذكر البيان المقتضب أن الأميرال جون رينغ أُقيل من منصبه يوم السبت دون تقديم تفاصيل عن السبب.

وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على غوانتانامو لرويترز إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل نيسان لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وكان رينغ يقود غوانتانامو منذ أبريل نيسان 2018. وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائما بأعمال القائد.

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وذكر بيان القيادة الجنوبية "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في غوانتانامو".

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