شاهد.. تسريبات جديدة للإخوان تكشف مخططاتهم لإثارة الشغب

كتبت- شيماء مجدي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تسريبات لمؤسسي الحركة الشعبية الإخوانية، تكشف تجنيدهم من أجهزة مخابرات دول أخرى، وأخرى تتهم الشعب المصري بالتخلف والجهل.

وعرض التقرير العديد من الاعترافات بالصوت والصورة التي تكشف مخططات الجماعة الإرهابية، لنشر الفوضى والعنف عبر تمويلات من قطر وتركيا تحت أسماء متعددة منها "ثورة الغلابة"، و"أنت مش لوحدك"، وغيرها.

وكشفت التسريبات حقيقة ما يعرف بالحركة الشعبية المصرية صاحبة هاشتاج "اطمن إنت مش لوحدك"، التي يقف خلفها ياسر العمدة، صاحب صفحة "ثورة الغلابة"، والتي دفعت أعماله الإرهابية أهله...