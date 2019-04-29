في مثل هذا اليوم 29 أبريل ..إيطاليا تنهزم في ليبيا وأمريكا تنسحب من الفالوجة بالعراق وتركيا تحجب ويكيبيديا

اعداد- محمد بشاري

شهد يوم التاسع والعشرين من أبريل خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث الهامة على كافة المستويات.

ويعرض الموجز أهم ما جاء في مثل هذا اليوم:

29 أبريل 1915

كانت هزيمة الإيطاليين في معركة القرضابية في ليبيا، وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911.تعتبر معركة القرضابية معركة فاصلة في الجهاد الليبي ضد الإيطاليين، فهي تعرف بمعركة الوحدة الوطنية إذ شارك فيها جميع أبناء ليبيا، كما أنها شكلت البداية لاندحار الإيطالييين، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية الواحدة تلو الأخرى وبحلول منتصف أغسطس من نفس العام الذي وقعت فيه معركة القرضابية لم يبق بيد الإيطاليين إلا مدينتي طرابلس والخمس.

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29 أبريل 2004

بداية انسحاب قوات مشاة البحرية الأمريكية من مدينة الفلوجة العراقية بعد معارك ضارية. فمعركة الفلوجة الأولى هي محاولة فاشلة من القوات الأمريكية لدخول مدينة الفلوجة والسيطرة عليها. المعركة حدثت بعد أن تم قتل أربعة من قوات المرتزقة من شركة بلاك وتر الأمريكية في مدينة الفلوجة وتم سحل جثثهم في الشوارع ليعلق الجثث فيما بعد على جسر في أطراف المدينة يطل على نهر الفرات. وتكبد الجيش الأمريكي في هذا المعركة خسائر جسيمة دفعت الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن إلى اعلان الانسحاب.

29 أبريل 2017

حجبت السلطات التركية ويكيبيديا عن البلاد على خلفية إدراج معلومات تنص على اعتبار تركيا داعمة لجهات إرهابية. وزعمت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية أن الحجب جاء بقرار إداري من جانب السلطات التركية لاعتبارات أمنية تتعلّق بالقانون رقم 5651 بشأن تنظيم البث في شبكة الإنترنت ومكافحة الجرائم.