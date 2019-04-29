تركي المالكي: نواصل استهداف شبكة الطائرات بلا طيار للميليشيات في صنعاء

أكد المتحدث باسم ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ ​تركي المالكي​أن "جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) حاولت استهداف ​مجلس النواب​ عبر طائرات بلا طيار أسقطناها كلها"، معلناً عن "إعادة أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هجروا قسرا من مزارعهم وبيوتهم".

وخلال مؤتمر صحفي، لفت المالكي إلى أن "أنصار الله أحبطت تفريغ ​ناقلة نفط​ وخشية من تسرب إلى مياه ​البحر الأحمر​"، مشدداً على "أننا نواصل استهداف شبكة الطائرات بلا طيار للميليشيات في ​صنعاء​".

وحذر المالكي من "خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات"، معلناً "أننا استهدفنا كهفا تستخدمه "أنصار الله" كمخزن للطائرات المسيرة"، معتبراً أن "عمليات الاستهداف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين".