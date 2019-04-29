كتائب "حزب الله" العراق دانت تصريحات وزير خارجية البحرين ووصفته بـ"الدعي الذليل"

دان المتحدث باسم كتائب "حزب الله" في العراق، محمد محي، واستنكر "التجاوزات الّتي صدرت من وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد، تجاه زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الّتي لا تختلف عن تجاوزات وإساءات أسياده الأميركيين بحقّ مقام قائد الثورة الإيرانية علي الخامنئي ورموزنا الدينية والوطنية"، واصفًا وزير الخارجية بـ"الدعي الذليل".
وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "هذا ليس بغريب على حكّام البحرين، ذيول الكيان السعودي وعبيد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسرائيل"، لافتًا إلى أنّ "من الطبيعي على طغمة تمارس الجور والطغيان بحقّ شعبها وتقمع مطالبه المشروعة بالإعدامات والإبعاد وإسقاط الجنسية عن أبناء البلد ومنحها للمرتزقة والأجانب، أن تتعامل بهذه الأخلاق المتدنية والخارجة عن اللياقة الدبوماسيّة".
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