تكدس الركاب في مطارات أستراليا بعد تعطل أنظمة البوابات الإلكترونية

تسبب عطل في أنظمة البوابات الإلكترونية في جميع المطارات الدولية بأستراليا في تكدس الركاب المغادرين والقادمين إلى البلاد.
وأكدت قوات الحدود الأسترالية، المسؤولة عن الهجرة والأمن الجمركي، في بيان، أنها تعمل على إصلاح "عطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات".
وأوضحت قوات الحدود الأسترالية أنه تم نشر موظفين إضافيين من قوات الحدود الأسترالية لإنهاء إجراءات الركاب وتقليل زمن التأخير إلى الحد الأدنى.
وأوضحت "وكالة الأنباء الألمانية" أنه تم تشجيع الركاب على الوصول إلى المطارات مبكرا لإتاحة مزيد من الوقت من أجل إنهاء الإجراءات.
ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا لطوابير الإنتظار الطويلة في المطارات بجميع أنحاء أستراليا.
ونقلت الوكالة الأمانية عن ناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "أجهزة الجمارك الإلكترونية لا تعمل، كان الجو حارا" مشيرة إلى وجود حالة من التذمر بين الناس في مطار سيدني.
وأكد أحد الركاب في ملبورن إن مسؤولي الهجرة كانوا ينهون إجراءات الجميع يدويا، مما تسبب في تكدس عدد كبير من الأشخاص في المطار الرئيسي بالمدينة.
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