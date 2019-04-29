انطلاق "عاصفة الربيع" الأطلسية في إستونيا قرب حدود روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية عن انطلاق مناورات "عاصفة الربيع-2019" لحلف الناتو في أراضي إستونيا.
وأوضحت الأركان الإستونية، في بيان، أن أكثر من 9 آلاف عسكري من 13 دولة سيشاركون في المناورات، التي ستستمر حتى الـ17 من أيار، مشيرة إلى أن المرحلة العملية للمناورات ستجرى بين 2 و10 أيار.
وستكون مناطق شمالي شرق إستونيا المتاخمة للحدود الروسية ساحة رئيسية للمناورات، التي تشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية.
وجرت الدورة السابقة من مناورات "عاصفة الربيع" عام 2017 واشترك فيها نحو 9 آلاف جندي من 14 دولة في الناتو.
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