انطلاق "عاصفة الربيع" الأطلسية في إستونيا قرب حدود روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية عن انطلاق ​مناورات​ "عاصفة الربيع-2019" لحلف ​الناتو​ في أراضي إستونيا.

وأوضحت الأركان الإستونية، في بيان، أن أكثر من 9 آلاف عسكري من 13 دولة سيشاركون في المناورات، التي ستستمر حتى الـ17 من أيار، مشيرة إلى أن المرحلة العملية للمناورات ستجرى بين 2 و10 أيار.

وستكون مناطق شمالي شرق إستونيا المتاخمة للحدود الروسية ساحة رئيسية للمناورات، التي تشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية.

وجرت ​الدورة​ السابقة من مناورات "عاصفة الربيع" عام 2017 واشترك فيها نحو 9 آلاف جندي من 14 دولة في الناتو.