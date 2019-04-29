بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة العراق وتتدخل في شؤون لبنان

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​روسيا​ تدخلت قبل ​الانتخابات الرئاسية​ عام 2016 وكان على الإدارة السابقة معالجة ذلك"، مشيرأً إلى أن "التدخلات الروسية تشمل البنية التحتية ونظام الاتصالات والنظام المصرفي".

وخلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأميركية، أوضح أن "روسيا لا تزال تمثّل تهديداً للانتخابات الأميركية"، معتبراً أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستسعى للوفاء بجميع التزاماتها في ما يخص الإتفاقيات".

وشدد بومبيو على أنه "يجب على الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ الرحيل ونحن نريد أن تكون ​فنزويلا​ بلداً يعيش بظل ديمقراطية ونريد ذلك لدول أميركا الوسطى والجنوبية"، لافتاً إلى أن "دول ​أميركا اللاتينية​ ستتمتع بديمقراطيات في العشرين عاما المقبلة والقادة في محيط مادورو يتوقعون أن يرحل قريبا".

ورأى أن "روسيا و​إيران​ و​الصين​ تقدم مساعدات لنظام فنزويلا"، مشدداً على "أننا سنبحث على كل الحقائق بقضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وسنحاسب كل من قام بذلك".

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وأوضح "أننا سنفرض ​عقوبات​ مكلفة على الدول التي تواصل شراء ​النفط​ من إيران"، مشيراً إلى "أننا نعمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفاً جداً"، مؤكداً "أننا سنواصل النقاش مع الصين بشأن القضايا التجارية".

ولفت بومبيو إلى "أننا نأمل أن يتخذ النظام الإيراني قرارات مختلفة عن السياسات الحالية وقبل عام حدّدنا 12 أمراً على إيران أن تقوم بها"، مشدداً على "أننا سنواصل دحر داعش في أفغانستان أو جنوب آسيا وفي كل مكان"، معتبراً أن "إيران تدعم الميليشيات لزعزعة العراق وتتدخل في شؤون لبنان".

ورأى أن "الحرب في اليمن تقودها إيران عبر دعمها للحوثيين الذي ينقضون الإتفاقيات والذين يطلقون الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وللسعودية الحق بالدفاع عن مواطنيها ونحن نقدم لها المساعدة وهذا في مصلحة الأميركيين".