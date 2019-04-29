اللقاء المسيحي-الإسلامي بأستراليا:لتجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية

لفت أعضاء ​اللقاء المسيحي​ - الإسلامي في ​أستراليا​، في بيان بعد اجتماع لهم في مركز المطرانية المارونية بيت مارون في ستراثفيلد ، إلى أن " ​الإرهاب​ الشيطاني عاد ليطل برأسه الداعشي هذه المرة في بلاد ​سريلانكا​ المنكوبة بمجزرة نكراء، مستهدفًا الأبرياء والمؤمنين في الفنادق والكنائس، حاصدًا المئات من الشهداء الضحايا ومن الجرحى المصابين الذين دفعوا ضريبة الدم على يد أشرار الأرض من القوى التكفيرية التي لا تعرف الرحمة ولا تقيم وزنًا للأديان السماوية أو للقيم الإنسانية، بل تنقضها بأفعالها الشريرة، علمًا بأن هذه الأديان عمومًا و​الدين الإسلامي​ خصوصًا، منها براء إذ يناقض الإرهابيون روحيتها وعقيدتها".

وأوضحوا أنه "بالإضافة إلى المواقف الشاجبة للارهاب والخطاب التحريضي، وأمام هول المآسي التي يشهدها العالم، وبما أننا أهل إيمان ورجاء ومحبة، نطلق الصرخة مناشدين ​الأمم المتحدة​ ودول العالم ​المحبة​ للسلام وفي مقدمتها بلدنا أوستراليا، اتخاذ الإجراءات الفعالة لتجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية وعدم رفدها ب​السلاح​ والعمل على تعميم مناهج تعليمية تحرم تكفير الآخرين وقتلهم وتناصر السلام"، مشدّدين على "أننا سنظل نصلي من أجل السلام إذ نرفض اليأس ونتمسك بثقافة الوحدة في الإنسانية والعيش المشترك. ونضرع إلى الله لكي يلهم الضالين والمضللين الداعمين للارهاب، العودة الى الضمير ووقف مخططاتهم الجهنمية بالاعتداء على الأبرياء ومهاجمة المعابد الروحية وإغراق العالم بالدماء والفوضى والكراهية".

وأكّدوا أن "الإرهاب المقترف لأي سبب كان، هو عدو للانسانية، وعلينا أن نواجهه بالعودة إلى الإيمان بالله وتعاليم الأديان السماوية الرافضة للعنف والكراهية. نصلي جميعا من أجل راحة نفوس الضحايا الأبرياء ولشفاء جرحى هذه الجريمة النكراء في دولة سريلانكا، ونضرع إلى الله لكي يلهم البشرية السير على طريق المحبة والسلام والوئام".

يذكر أن المشاركين في اللقاء هم إمام المركز الإسلامي العام - مسجد الإمام علي في لاكمبا الشيخ يحيى صافي، رئيس المركز الثقافي الإسلامي رئيس كلية الملك فيصل الشيخ شفيق عبدالله خان، إمام مسجد عمر في أوبرن الشيخ أحمد قاسم، إمام مسجد بلال في ليفربول الشيخ أحمد الريان، راعي أبرشية أستراليا المارونية المطران ​أنطوان شربل طربيه​، راعي أبرشية أستراليا و​نيوزيلندا​ للملكيين الكاثوليك المطران ​روبير رباط​، النائب الأسقفي العام لأبرشية أستراليا المارونية المونسنيور مارسلينو يوسف، النائب الأسقفي للاعلام في أبرشية أستراليا المارونية الأب ايلي نخول، ورئيس تحرير جريدة "النهار" الأسترالية أنور حرب.