انطلاق "عاصفة الربيع" الأطلسية قرب حدود روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية انطلاق ​مناورات​ "عاصفة الربيع-2019" لحلف ​الناتو​ في أراضي إستونيا، مشيرة إلى أن "أكثر من 9 آلاف عسكري من 13 دولة سيشاركون في المناورات، التي ستستمر حتى الـ17 من أيار"، مؤكدة أن "المرحلة العملية للمناورات ستجرى بين 2 و10 أيار في مناطق شمالي شرق إستونيا المتاخمة للحدود الروسية ساحة رئيسية للمناورات وستشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية".

وكانت ​الدورة​ السابقة من مناورات "عاصفة الربيع" قد جرت عام 2017 واشترك فيها نحو 9 آلاف جندي من 14 دولة في الناتو.