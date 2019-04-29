وزير البيئة عاين معمل الفرز بالعمروسية: بداية الحل هي بالفرز من المصدر

عاين وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ معمل فرز ​النفايات​ في العمروسية، وأكد جريصاتي أن "بداية الحل في موضوع النفايات هي بالفرز من المصدر"، مشيرا الى ان "النجاح سيكون حليفنا وسنتمكن من تقديم صورة جديدة عن ​لبنان​".

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