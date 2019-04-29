إيهاب حمادة: هناك مجموعة من الاصلاحات الهيكلية الجديدة في الموازنة تحفظ لبنان

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ أن "هناك مجموعة من الاصلاحات الهيكلية الجديدة، التي نعتقد بأنها تحفظ ​لبنان​ ومنجزات ومسميات الدولة الحقيقية، وأهميتها تكمن في استمرارها، والموضوع يتجاوز الحسم من هنا أو هناك، أو خفض أرقام ​الموازنة​ أو زيادة الإيرادات على الخزينة".

واعتبر النائب حمادة خلال رعايته الاحتفال السنوي الثالث الذي نظمته ​بلدية الهرمل​ ونادي الهرمل للروبوت والمشاريع العلمية لتكريم ست وخمسين فريقا ومدربيهم شاركوا في فعاليات البطولة السنوية الخامسة للروبوت في قاعة ​مجمع سيد الشهداء​ في الهرمل "إن الأمين العام ل​حزب الله​ تحدث عن لجنة متخصصة تعكف على الدراسة التفصيلية للموازنة، وإننا نؤمن بالكثير من البنود التي نسمع عنها في الإعلام، والتي تشكل عملية إصلاح حقيقية، تحت عنوان محاربة الفساد الذي رفعناه كشعار، وأعتقد بأن هذه البنود ستمر".

وعن المناسبة شدد حمادة على أن "الأندية والجمعيات المهتمة بهذا المجال تقوم مقام الدولة في تقديم مناهج جديدة، يجب أن نسعى جميعا لأن تكون من ضمن المناهج المعتمدة في التعليم المهني والتقني، وحتى في التعليم الأكاديمي، عبر مادة موجودة إسمها التكنولوجيا".

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من جهته أكد رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر استعداد البلدية "لاستكمال التعاون من اجل ان يكون لطلابنا الفرصة في المنافسة والتغيير والتعبير عن انجازاتهم وطاقاتهم".

وكانت كلمات لكل من رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سميح جابر، مدير متوسطة سهلات الماء محمد غازي جعفر الفائز فريقها بالبطولة وحبيب أمهز عن التعبئة التربوية ل"حزب الله".

حفل التكريم حضرته فاعليات بلدية وتربوية واجتماعية وتخلله تسليم العلم اللبناني للفريق الذي سيشارك في ​الصين​، وعرض عن مسابقات البطولة، وتوزيع شهادات تقديرية للأساتذة والمكرمين، وصورة تذكارية للجميع.