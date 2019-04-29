محمد الحجار: كفانا مماحكة يا جهابذة الممانعة

رأى النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "تأكيد سيادة ​لبنان​ على ​مزارع شبعا​ المملوكة في معظمها للبنانيين يكون بتوقيع ​الدولة السورية​ على وثيقة رسمية وخرائط تعترف فيها بذلك، ترفع إلى المراجع المختصة في ​الأمم المتحدة​. كفانا مماحكة يا جهابذة الممانعة".

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