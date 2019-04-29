حزب الله: تصريح وزير الخارجية البحريني بحق مقتدى الصدر غير أخلاقي

اشار ​حزب الله​ في بيان له الى ان "وزير خارجية نظام آل خليفة في ​البحرين​ طالعنا بتصريح أساء فيه إلى رمز كبير من رموز الشعب العراقي الشريف سماحة السيد ​مقتدى الصدر​"، لافتا الى ان "هذا التصريح مدان ومستنكر ومرفوض وغير أخلاقي، وهو تصريح يعبّر فقط عن الشخصية السفيهة والتافهة لهذا الوزير، الذي لجأ إلى الشتائم والكلام البذيء والتعرض الشخصي، عوض أن يستخدم مفردات ال​سياسة​ والمنطق والبيان القويم كما يليق بوزير آخر في موقعه، إلا أنه آثر أن يعكس خصاله المريضة ومواصفاته السيئة التي عرفها ​العالم​ عنه، وهو الشريك في سياسة الإجرام والظلم والقهر التي ينفذها نظامه البغيض ضد شعب البحرين الشريف الأبي المتمسك بحقوقه الانسانية وكرامته الوطنية ونضاله السلمي رغم الضغوطات والمصاعب والتضحيات".

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