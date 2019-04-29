هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تعلن الاضراب غداً

اصدرت ​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​ بيانا اعلنت فيه ان "عطفا على بياننا السابق بتاريخ 12/4/2019 المطالب بالبت السريع بمرسوم ​سلسلة الرتب والرواتب​ لمؤسستنا، المكتمل منذ أشهر، وادراجه الفوري على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​، وبعد اعادته الى ​وزارة المالية​ لاسباب مجهولة بحجة حصوله على موافقة الوزير الذي سبق وأن وافق عليه منذ قرابة السنة، ثم رده الى المجلس، رغم البت واقرار السلسلة لأكثر من مؤسسة منذ تشكيل الحكومة حتى اليوم، كان آخرها ​مصلحة سكك الحديد​ والنقل المشترك. في ظل غياب المعطيات الواضحة التي تحول دون اقرار سلسلتنا أسوة بباقي المؤسسات، وتقاذف المسؤوليات والأخذ والرد بين المعنيين بملفنا حول أسباب التأخير فيه. وبعد اعلان مجلس الوزراء نيته، عقد جلسة يوم الثلثاء الحالي في ​بعبدا​، لدرس مشروع ​الموازنة​ العامة، على أن تتبعها جلسات متتالية حتى إقرار الموازنة والتي لا يمكن تكهن المدة الزمنية التي تحتاجها ولا المصير الذي قد تلقاه.

واضاف البيان ان "نجد أنفسنا، وبعد التنسيق مع ​الاتحاد العمالي العام​، مضطرين الى اعلان الاضراب غدا في كافة فروع وأقسام الهيئة، مطالبين بالبت بملفنا قبل الخوض في غمار مشروع الموازنة بعد أن ضقنا ذرعا بالوعود والتطمينات والتمنيات بالتروي ولاننا لم نعد نتحمل اي تأخير".